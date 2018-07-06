47 İlde Operasyon: 271 Askere Gözaltı Kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu’nca yürütülen soruşturmada, FETÖ’nün “örgüt imamı” ile bazı askerler arasında ankesörlü veya sabit kontörlü telefon hatlar aracılığıyla irtibat sağlandığı tespit edildi.Çalışmalar sonucunda,122’si muvazzaf 271 asker hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 47 ilde operasyon başlatıldı.Hakkında gözaltı kararı verilenlerden birinin emekli tuğgeneral, 120’sinin darbe girişimi öncesinde askeri öğrenci, 29’unun çeşitli nedenlerle TSK’dan ilişiği kesilen ve 122’sinin de muvazzaf asker olduğu öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 06 Temmuz 2018, 10:57