4'üncü kattan düşen kadın hayatını kaybetti

KONYA'nın Selçuklu ilçesinde 4'üncü kattaki evinin penceresinden beton zemine düşen Müberra Aşcı (63), hayatını kaybetti.

Olay, saat 17.00 sıralarında Feritpaşa Mahallesi Kerkük Caddesi'nde meydana geldi. 10 katlı apartmanın 4. katında oturan evli Müberra Aşçı, bilinmeyen nedenle evinin penceresinden beton zemine düştü. Aşçı'yı kanlar içerisinde görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Aşçı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Acı haberi alan Aşçı'nın yakınları olay yerine gelerek sinir krizleri geçirdi. Müberra Aşçı'nın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Konya Numune Hastanesi morguna kaldırıldı. Soruşturma sürüyor.



FOTOĞRAFLI

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×