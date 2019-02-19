Taha AYHAN/MALATYA, () - MALATYA merkezli 4 ilde, FETÖ/PDY'nin 'TSK'daki mahrem yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda, 10 kişi gözaltına alındı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekiplerince Malatya, Ankara, Antalya ve Balıkesir'de operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonlarda, çoğu askerlikten ihraç edilen 10 kişi gözaltına alındı.
4 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı
Taha AYHAN/MALATYA, () - MALATYA merkezli 4 ilde, FETÖ/PDY'nin 'TSK'daki mahrem yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda, 10 kişi gözaltına alındı. Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında,...
Taha AYHAN/MALATYA, () - MALATYA merkezli 4 ilde, FETÖ/PDY'nin 'TSK'daki mahrem yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda, 10 kişi gözaltına alındı.
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