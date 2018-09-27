4 ilde FETÖ'den 4 gözaltı kararı

Halil İbrahim YEL/TOKAT, () - TOKAT'ta, FETÖ/PDY'nin 'mahrem hakim ve savcı sınavlarına hazırlık çalışma evleri' soruşturması kapsamında, 4 ilde 4 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün 'mahrem hakim-savcı sınavlarına hazırlık çalışma evleri' soruşturması kapsamında Erzurum, Kütahya, Aydın ve Malatya'da 2 avukat ve 2 eski hakim adayı hakkında gözaltı kararı verildi. Başsavcılığın talimatı üzerine polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için operasyon başlattı.

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