4 çocuğu 10 gün boyunca aç ve susuz bırakıp, işkence yaptı

MARDİN'e Suriye'den gelen M. Elşibli, yaşları 7 ila 11 arasında değişen 4 üvey çocuğuna işkence yaptığı gerekçesiyle tutuklandı. M. Elşibli'nin, 10 gün boyunca aç ve susuz bıraktığı çocuklara fiziki işkence yaptığı belirlendi. Çocukların hastanede tedaviye alındığı bildirildi.

Suriye'de yaşanan iç savaşta babalarını kaybeden, yaşları 7 ila 11 arasında değişen 4 çocuk, anneleriyle birlikte Mardin'e geldi. Adı açıklanmayan kadın, Mardin'de M. Elşibli ile evlendi. Çocuklara, üvey babaları tarafından işkencede bulunulduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili gözaltına alınan M. Elşibli, mahkemece tutuklandı.

Mardin Şahmeran Kadın Platformu, aç ve susuz bırakılan, işkence gören çocuklarla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

"Mardin merkez Artuklu ilçesinde yaşayan Ş.A. (11), H.A. (10), L.A. ile H.A. (7) olmak üzere 4 çocuk, üvey babaları tarafından 10 gün boyunca aç bırakılarak fiziki şiddete maruz kalmıştır. Suriyeli anneleri ile birlikte yaşadıkları M. Elşibli tarafından gördükleri şiddet sonrası çocuklar hastaneye kaldırılmıştır. Çocukların vücutlarında çok sayıda morluklar tespit edilmiş. En büyük kız çocuğunun kaburgasında çatlaklık tespit edilmiş, Aynı zamanda iki kardeş sıvı kaybından kaynaklı hastanede müşahede altında tutuluyor. İki çocuğun da güvenlik gerekçesiyle tedavi gördükleri yer belirtilmiyor. Üvey baba M.Eşibli ise güvenlik güçleri tarafından, 'adam öldürmeye teşebbüs' suçundan çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine konuldu. Mardin Şahmeran Kadın Platformu olarak olayın hukuki takipçisi olacağız."

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