4 bin 580 parça tarihi eserle yakalandı

KARABÜK'te, polisin düzenlediği operasyonla tarihi eser kaçakçılığı yaptığı öne sürülen Y.Ç. (39), Helenistik, Roma, Bizans ve değişik dönemlere ait 4 bin 580 tarihi eserle yakalandı.Karabük'te tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddia edilen Y.Ç. polisin operasyonu ile yakalandı. Y.Ç.'nin evinde yapılan aramada Helenistik, Bizans, Roma ve değişik dönemlere ait değişik ebatlarda 23 metal parça, üzerlerinde ibareler okunamayan 23 ince metal parça, üzerlerinde çeşitli simgeler olan 3 altın görünümlü sikke, 1 yüzük, değişik ebatlarda 21 sikke, değişik ebatlarda ok ucuna benzer 8 metal parça, çeşitli şekillerde 5 kolye ucu, yüzük benzeri 16 metal parça, 20 metal parça, gümüş görünümlü üzerlerinde çeşitli şekiller bulunan 38 metal parça, üzerlerinde değişik şekiller bulunan 2 haç, değişik boyutlarda üzerlerinde simgeler bulunan 90 sikke, değişik boyutlarda 85 metal parça, 1 yeşil renkli cam şişe, 1 bordo renkli cam şişe, 1 kadın figürlü metal heykel, değişik ebatlarda 40 sikke, gümüş renkli üzerinde figür olan küçük 1 metal parça, değişik boyutlarda üzerlerinde değişik figürler bulunan 4 bin 201 sikke olmak üzere toplamda 4 bin 580 tarihi eser ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından Y.Ç, adliyeye sevk edildi.

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