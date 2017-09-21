32 kilo esrarı "Radar" buldu

İhbar üzerine Kozan İlçesi'ne bağlı Gedikli Mahallesi'nde bir eve ve ormanlık alana operasyon düzenleyen jandarma, eğitimli köpek, 'Radar' ile arama yaptı. Evde yapılan aramada 32 kilo 896 gram kubar esrar, ormanlık alanda ise 123 kök hintkeneviri ele geçirildi. Jandarma Y.A.'yı şüpheli olarak gözaltına aldı. Başlatılan soruşturma sürüyor.