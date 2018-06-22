307 bin lirayı gasp eden şüpheli polis adliyede

Eyüp KELEBEK- Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, () - ESKİŞEHİR'de, 1'i kadın, 2 akaryakıt istasyonu çalışanını silah zoruyla köy yoluna götüren, 307 bin lirayı gasp ettikten sonra arkadan gelen araca binerek kaçan ve önceki gün yakalanan, Kütahya Emniyet Müdürlüğü'nde görevli trafik polisi Enver B. (40) ile olaya karışan kayınbiraderi Yasin P. (35) ile Muhittin Y. (32) adliyeye sevk edildi.

Olay, pazartesi öğle saatlerinde, Atatürk Bulvarı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Meşelik Kampüsü karşısındaki akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Akaryakıt istasyonunda muhasebeci olarak çalışan Betül Töral (41), 307 bin lirayı bankaya götürmek üzere, aynı yerde çalışan Mehmet Cem Sabancı'nın (35) kullandığı 26 KA 007 plakalı otomobile bindiği sırada polis üniformalı ve elinde telsiz olan bir kişi gelip, "Beni üniversitenin kapısının önüne bırakır mısınız?" dedi. Otomobile binen bu kişi, bir süre sonra tabancasını çekerek, aracın ESOGÜ Meşelik Kampüsü yakınlarındaki ormanlığın olduğu Çağlayan köyü yoluna sürülmesini söyledi. Köy yoluna geldiklerinde Sabancı ile Töral'ın kollarını arkadan otomobilin koltuklarına kelepçeleyen kişi, araçtaki 307 bin lirayı alıp, arkadan gelen otomobile binerek kaçtı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri akaryakıt istasyonu ile çevredeki binalardaki güvenlik ve mobese kamerası görüntülerini tek tek inceleyerek gasp olayını gerçekleştiren polis üniformalı kişinin Kütahya Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şubesi'nde görevli polis memuru Enver B. olduğunu belirledi. Polis ekipleri, Enver B. ile olaya karışan, paraların gasp edildiği akaryakıt istasyonunda daha önce çalıştığı bildirilen kayınbiraderi Yasin P. ile sahte plaka taktıkları otomobili kullanan Muhittin Y.'yi Kütahya'da yakaladı.

Polisler, gözaltına alınan şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramada 6 tabanca, 60 mermi, 1 polis yeleği, 1 polis montu, 2 cop, 1 el feneri, 2 telsiz, 1 bıçak, deri eldiven, 2 gözlük ile gasp edilen paraların bir kısmını ele geçirdi. Polis memuru Enver B.'nin borçları yüzünden gasp olayını gerçekleştirdiği öne sürüldü. 3 şüpheli yapılan sorgulamalarının ardından 'nitelikli silahla yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve silahla tehdit' suçlarından adliyeye sevk edildi.



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