307 bin lirayı gasp eden şüpheli polis adliyede (2)

TUTUKLANDI

Eskişehir'de, akaryakıt istasyonu çalışanı 2 kişiyi silah zoruyla köy yoluna götürüp 307 bin lirayı gasp ettikleri öne sürülen trafik polisi Enver B. sevk edildiği adliyede sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak Eskişehir H Tipi Cezaevi'ne gönderildi, diğer şüpheliler Yasin P. ile Muhittin Y. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.