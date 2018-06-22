307 bin lirayı gasp eden şüpheli polis adliyede (2)

TUTUKLANDI Eskişehir'de, akaryakıt istasyonu çalışanı 2 kişiyi silah zoruyla köy yoluna götürüp 307 bin lirayı gasp ettikleri öne sürülen trafik polisi Enver B. sevk edildiği adliyede sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak Eskişehir...

307 bin lirayı gasp eden şüpheli polis adliyede (2)

TUTUKLANDI
Eskişehir'de, akaryakıt istasyonu çalışanı 2 kişiyi silah zoruyla köy yoluna götürüp 307 bin lirayı gasp ettikleri öne sürülen trafik polisi Enver B. sevk edildiği adliyede sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak Eskişehir H Tipi Cezaevi'ne gönderildi, diğer şüpheliler Yasin P. ile Muhittin Y. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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