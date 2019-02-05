3 ilde FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

KAYSERİ, () - KAYSERİ merkezli 3 ilde, FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullanıp, örgütün 'sohbet toplantıları'na katılanlara yönelik düzenlenen operasyonda, 6 kişi gözaltına alındı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Kayseri merkezli 3 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda; örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullanıp, 'sohbet toplantıları'na katıldıkları belirlenen ve aralarında asker, polis, makine mühendisi, ev kadını olan 6 kişi gözaltına alındı. Kayseri Devlet Hastanesi Adli Tabipliği'ne getirilen A.K., A.Ü.S., F.Y., D.Ş., A.E. ve O.N.A. sağlık kontrolü sonrası sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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