241 parça tarihi eseri satmak isterken yakalanan şüpheli tutuklandı

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), () - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, Hitit, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait 241 parça tarihi eseri 500 bin euro karşılığında satmaya çalışırken, gözaltına alınan 2 şüpheliden Ali Ceylan, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı'nca bazı şüphelilerin Side'de tatil yapan yerli- yabancı turistlere tarihi eser satmaya çalıştığı bilgisi üzerine araştırma başlatıldı. Araştırma sonucu Ali Ceylan ve B.A.'nın, Side turizm merkezinde, tarihi eser satmaya çalıştığı belirlendi. Teknik ve fiziki takip başlatan jandarma timleri, şüphelilerin kullandığı otomobili 29 Ocak Salı günü Antalya- Manavgat D- 400 yolu Taşağıl Mahallesi mevkisinde durdurdu. Otomobilde yapılan aramada; Hitit, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait 70 bronz heykel, 14 heykel parçası, 1 bronz bileklik, gümüş ve bronz 42 sikke, 30 tarihi obje, 84 metal yüzük olmak üzere 241 parça tarihi eser ele geçirildi.

Şüpheliler, gözaltına alınarak, jandarma karakoluna götürüldü. Side'de satmaya çalıştıkları tarihi eserler için alıcılarla 500 bin euroya pazarlık yaptığı belirlenen şüphelilerden Ali Ceylan, eserlerin kendisine ait olduğunu ve Muğla'da adını bilmediği kişilerden aldığını öne sürdü. B.A. ise tarihi eserlerle ilgisi olmadığı, sadece Ali Ceylan'ı Fethiye'de otomobiline aldığı, birlikte Side'ye gelmek için yola çıktıkları iddiasında bulundu. İşlemlerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen Ali Ceylan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, B.A. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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