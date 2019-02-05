2018'de 3 bin 175 yabancı terörist savaşçının ülkeye girişi engellendi

Fatih POYRAZ/ANKARA, () - EMNİYET Genel Müdürlüğü (EGM), 2018 yılında hudut kapılarında, 3 bin 175 kişinin 'yabancı terörist savaşçı' kapsamında 'kabul edilemez yolcu' olarak ülkeye girişlerinin engellendiğini açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre; Türkiye'de bulunan hudut kapılarından 2017 yılında 29 milyon 41 bin 792 Türk ve 64 milyon 121 bin 216 yabancı olmak üzere toplam 93 milyon 163 bin 8 yolcu giriş-çıkış yaptı. 2018 yılında ise hudut kapılarından 30 milyon 703 bin 966 Türk ile 78 milyon 798 bin 369 yabancı olmak üzere yüzde 18 artış ile toplam 109 milyon 502 bin 335 yolcu giriş çıkış yaptı.

2017 ve 2018 yıllarında Rusya Federasyonu, Almanya, Bulgaristan, İngiltere ve Gürcistanlılar, en çok giriş-çıkış yapan yabancı ülke yolcuları oldu.

2017 yılında Türkiye hudut kapılarında kurulan Risk Analiz Grupları marifeti ile ülkeye giriş yapan 32 milyon 72 bin 474 yabancıdan 21 bin 658 kişi, 2018 yılında ise 39 milyon 476 bin 400 yabancıdan 24 bin 946 kişi, çeşitli sebepler nedeniyle 'kabul edilemez yolcu' kapsamında değerlendirildi ve ülkeye girişlerine izin verilmedi. 2018 yılında 'kabul edilemez yolcu' olarak değerlendirilen bu kişilerden kamu düzeni ve güvenliği, milli güvenlik ve genel güvenlik aleyhinde faaliyet gösterebileceği değerlendirilen 3 bin 175 yolcu 'yabancı terörist savaşçı' kapsamında ülkeye girişlerine izin verilmedi.

2017 yılında hudut kapılarında yapılan seyahat belgesi kontrollerinde 7 bin 427 sahte seyahat belgesi tespit edildi. 2018 yılında ise 7 bin 608 sahte seyahat belgesi belirlenerek bu kişiler hakkında işlem yapıldı.

