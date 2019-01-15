20 bin liralık kablo çalan 4 hırsız tutuklandı

AKSARAY’da bir firmaya ait telefon hattı direklerinden yaklaşık 20 bin lira değerinde 500 metre uzunluğunda kabloyu keserek çalan 4 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Aksaray Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri 2 gün önce Mehmet Akif Ersoy ile Yavuz Sultan Selim Mahallesinde telefon hattı direğindeki kablonun kesilip, çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. Hırsızlık olayının meydana geldiği bölgelerde çalışmalarını yoğunlaştıran polis ekipleri, bölgede bulunan kameralardan 4 kişiyi tespit edip, bugün sabah düzenlenen operasyonla Uğurcan A. (20), Yasin E. (20), Ali Y.(16) ve Cemal U.(17) yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 4 kişi bu gün tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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