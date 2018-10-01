2 zehir taciri yakalandı

KAYSERİ, () - KAYSERİ'de uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 2 kişi yakalandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirdiği operasyonda A.Ö(36) ve F.B(35) yakalandı. 2 kişinin üzerinde yapılan aramada 108 gram metamfetamin ele geçirildi. Her iki zehir taciri sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.



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