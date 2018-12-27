2 milyon liralık sahte banknotları piyasaya süreceklerdi

ADAPAZARI'nda ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, şehirler arası otobüste yolculuk yapan E.U.'nun (37) çantasında yaklaşık 2 milyon liralık sahte banknot ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, ihbar üzerine E.U.'nun bulunduğu şehirler arası otobüsü durdurdu. E.U.'yu otobüsten indiren ekipler, şüphelinin üzerinde ve çantasında arama yaptı. Aramada, kalıp halinde, tabaka şeklinde toplam 1 milyon 819 bin liralık sahte banknot ele geçirildi. 20, 50, 100 ve 200 liralık sahte banknotların Sakarya'da ve diğer illerde kısa süre içinde piyasaya sürülmek üzere hazırlandığı bilgisine ulaşıldı.

Gözaltına alınan şüpheli E.U, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



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