2 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı kazada, sürücünün tahliye olmasına tepki

KONYA'da, 2 kişinin ölümü, 2 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan trafik kazasına neden olduğu iddiasıyla 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan sürücü Kerim K. (37), 6 yıl hapis cezası aldı. Bilirkişi raporunda asli kusurlu bulunan Kerim K.'nin cezası, 'iyi hal' indirimi yapılarak, 5 yıla düşürüldü. Tutuklu sanık, cezaevinde kaldığı süre dikkate alınarak tahliye edildi. Kazada ölen çiftin avukatı Gülsen Pişmiş, yerel mahkemenin kararına itirazda bulunacaklarını belirterek, "İki kişinin öldüğü, 1'i ağır 2 kişinin yaralandığı olayda, sürücüyle ilgili böyle bir karar verilmesini hiç beklemiyorduk. Biz bu kararı istinaf mahkemesine taşıyacağız" dedi.

Kaza, geçen yıl 25 Mart günü saat 01.00 sıralarında Konya- Ankara Karayolu'nun 50'nci kilometresinde meydana geldi. Konya'dan Altınekin yönüne giden Kerim K.'nin kullandığı 42 DE 043 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp refüjü aşıp, karşı yönden gelen Kerem Önal'ın (26) kullandığı 34 VZ 5815 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, Kerim K., eşi ve iki çocuğu ile diğer sürücü Kerem Önal ve beraberinde bulunan Erkan (58) ve Necla Erdoğan (52) çifti ile kızları Merve Erdoğan (25) yaralandı. Hastanelere kaldırılan yaralılardan Erkan Erdoğan ile eşi Necla Erdoğan çifti, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, yaşamını yitirdi.

OTOMOBİL KONTROLÜMDEN ÇIKTI

Tedavisinin ardından gözaltına alınan Kerim K., tutuklandı. Hakkında 2 kişinin ölümüne, 2 kişinin de yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla 'taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olma' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Konya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın Haziran ayında yapılan ilk duruşmasında tutuklu sanık Kerim K., ''Olay günü otomobilde eşim ve iki çocuğum da vardı. Bölünmüş yolda bir anda direksiyon hakimiyetimi kaybettim. Direksiyon boşa çıktı. Otomobil sol tarafa doğru çekmeye başladı. Aracı yolda tutamadım. Fren yapmaya fırsatım olmadı. Bir anda karşı şeride geçip otomobille çarpıştım. Hızım 80-85 kilometre civarındaydı. Böyle olmasını istemezdim. O kazada ben ve çocuklarım da ölebilirdi" dedi. Ölen ailenin avukatı Gülsen Pişmiş'in 'Hacamat yaptırıp, yaptırmadığı' yönündeki sorusu üzerine de kaza günü hacamat yaptırdığını ifade etti.

ASLİ KUSURLU BULUNDU

Ankara Trafik İhtisas Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan raporda sürücü Kerim K.'nin 'asli' kusurlu olduğu belirtildi. Raporda, sanık sürücünün yola gereken dikkati vermediği, hızını, yol, zemin, hava, mahal ve görüş durumunun gerektirdiği şartlara göre ayarlamadığı ifade edildi. Kazanın sürücü hatasından kaynaklı olduğu bildirilen raporda Kerim K.'nin olayda dikkat ve özen yükümlülüğünü yerine getirmeyerek, 'asli' kusurlu olduğu kaydedildi.

ÜST SINIRDAN CEZA İSTENDİ

Davanın son duruşmasına tutuklu sanık Kerim K. ile Erkan ve Necla Erdoğan'ın çocukları ve taraf avukatları katıldı. Sanık K., olaydan dolayı üzgün olduğunu, maddi ve manevi verilecek cezayı çekmeye razı olduğunu söyledi. Savunmalarının ardından mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanığın 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebep olmak' suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

TAHLİYE EDİLDİ

Son sözü sorulan Kerim K., gözyaşları içerisinde, "Arabam bir anda sola çekti. Direksiyon kontrolümden çıktı. Olay yerinde elimden geleni yaptım. Kaza nedeniyle çok üzgünüm"dedi. Mahkeme heyeti, Kerim K.'ya önce 6 yıl hapis cezası verdi. Heyet, sanığın mahkemedeki iyi halini göz önünde bulundurarak, cezayı 5 yıla indirdi. Cezaevinde tutuklu kaldığı süreyi dikkate alarak tahliye etti. Sanığın ehliyetine de 1 yıl süreyle el konuldu.

'KARARI İSTİNAF MAHKEMESİNE TAŞIYACAĞIZ'

Ailenin avukatı Gülsen Pişmiş, verilen kararı doğru bulmadıklarını ve karara itirazda bulunacaklarını belirtti. Pişmiş, "İki kişinin öldüğü, 1'i ağır 2 kişinin yaralandığı bir olayda, sürücü ile ilgili böyle bir karar verilmesini hiç beklemiyorduk. Bu karar bizi çok üzdü. Bir aile yıkıldı. Evlenmek üzere olan bir genç kızın dünyası yıkıldı. Bizce çok yanlış bir karar verildi. Biz bu kararı istinaf mahkemesine taşıyacağız. Üst mahkemede kamu vicdanını tatmin edecek bir karar verileceğine inanıyoruz" dedi. Dava sonrası kazada hayatını kaybeden çiftin yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.



​FOTOĞRAFLI

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×