2 arkadaş, uyuşturucu almak için buluştukları kişi tarafından tabancayla vuruldu

BURSA'da, uyuşturucu alışverişi için buluşan Gökhan Ç. ile Tolgahan K. (22) ve arkadaşı Sezer G. (24) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından trafikte yaşanan kovalamaca sırasında uyuşturucu satıcısı Gökhan Ç., Tolgahan K. (22) ve arkadaşı Sezer G.'yi (24) tabancayla bacaklarından vurarak yaraladı.​Olay, gece saatlerinde merkez Nilüfer ilçesi Beşevler Mahallesi'nde meydana geldi. Tolgahan K. ve arkadaşı Sezer G. ile uyuşturucu almak için buluştukları Gökhan Ç. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Gökhan Ç., belindeki silahı çekerken, iki arkadaş otomobile binip kaçtı. Gökhan Ç. de otomobille peşlerine düştü. Gökhan Ç., trafikte Tolgahan K. ve Sezer G.'nin içinde bulunduğu otomobile ateş açtı. Kovalamaca sırasında Tolgahan K.'nin, kontrolünü kaybettiği otomobil, virajı alamayarak kaldırıma çıktı. Aracından inen Gökhan Ç., Tolgahan K.'yi iki bacağından, Sezer G.'yi de sol bacağından vurup, kaçtı.Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi. İki arkadaş, Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.Polis ekiplerinin ifadesine başvurduğu yaralılardan Sezer G., "Uyuşturucu almaya geldik. Her şey bir anda oldu, neye uğradığımı şaşırdım. Ben onu uyuşturucu almak için çağırdım. Aramızda hiçbir şey geçmedi. Geldi silah ile ateş açtı" diye konuştu.Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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