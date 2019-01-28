17 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR, ()- NEVŞEHİR'de, 'Silahlı yağma' ile 'yaralama' suçlarından 7 yıldır aranan ve hakkında 17 yıl 4 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.T., Kayseri'de yakalandı.

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'silahlı yağma' ve 'yaralama' suçlarından 7 yıldır aranan U.T.'nin Kayseri'de olduğu bilgisini elde etti. Hakkında ayrıca 4 ayrı dosyadan kesinleşmiş 17 yıl 4 ay 10 gün hapis cezası da bulunan U.T., Kayseri Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle ortak yapılan operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan U.T.'nin emniyetteki sorgusu sürüyor.