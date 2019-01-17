Tayfur KARA/SAMSUN, () - SAMSUN'da 17 yaşındaki kıza fuhuş yaptırdığı öne sürülen Solmaz K. (32), polis ekiplerince gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Bürosu ekipleri, kentte 17 yaşındaki kıza zorla fuhuş yaptırıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Soruşturma kapsamında İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi'nde belirlenen adrese giden ekipler, şüpheli kadın Solmaz K.'yı gözaltına aldı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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17 yaşındaki kıza fuhuş yaptırdığı öne sürülen kadın adliyede
Tayfur KARA/SAMSUN, () - SAMSUN'da 17 yaşındaki kıza fuhuş yaptırdığı öne sürülen Solmaz K. (32), polis ekiplerince gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Bürosu ekipleri, kentte 17 yaşındaki kıza zorla fuhuş...
Tayfur KARA/SAMSUN, () - SAMSUN'da 17 yaşındaki kıza fuhuş yaptırdığı öne sürülen Solmaz K. (32), polis ekiplerince gözaltına alındı.
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