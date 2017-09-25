17 yaşında bonzai kurbanı oldu

Olay, Cumhuriyet Mahallesi Şehit Jandarma Astsubay Erdoğan Meyva Caddesi üzerindeki tek katlı evde meydana geldi. Sentetik uyuşturucu madde bonzai kullanan Hasan Umurhan, dedesi tarafından evinin arka bahçesinde hareketsiz halde bulundu. Çağrılan ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Umurhan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hasan Umurhan'ın cansız bedeni, hastane morgunda nöbetçi Cumhuriyet savcısı ve polisin incelemesi ardından otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis, evin bahçesinde yaptığı incelemede 'şaşal' tabir edilen ve uyuşturucu içmek için kullanılan çok sayıda düzenek buldu. Soruşturma sürdürülüyor.

"SENTETİK UYUŞTURUCU NEDİR ?"

Önceleri tedavi amacıyla piyasaya sürülmüş, ancak daha sonra zararlı etkileri ortaya çıkınca yasaklanmaya başlamıştır. Tıbbi amaçlar için kullanılan sentetik uyuşturucu ilaçlar psikotropik maddeler olarak anılırlar. Özellikle ruhsal hastalıkların tedavisinde kullanılan bu tür ilaçların bağımlılık yaptı bilindiğinden kullanımı kullanımı pek çok ülkede sıkı denetime tabi tutulmuş ve daha sonra bazılarının tedavi amaçlı olarak kullanılması bile yasaklanmıştır. Ülkemizde kırmızı ve yeşil reçetelerin yürürlüğe girmesiyle bu tür ilaçların kullanımı denetim altına alınmaya başlanmıştır.