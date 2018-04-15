150 metrelik uçurama yuvarlanan kamyondan yaralı kurtuldu

DENİZLİ'nin Kale ilçesinde, kontrolden çıkıp 150 metrelik uçuruma yuvarlanan hafriyat yüklü kamyonun şoförü Necati Tuncer (43), yaralı kurtarıldı.Çamlarca Mahallesi Kazıklar Mevkisi'nde, bugün saat 09.00 sıralarında, yol yapım çalışmasında görev yapan Necati Tuncer'in kullandığı 20 BK 594 plakalı hafriyat yüklü kamyon, yoldan çıkarak 150 metrelik uçuruma yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kamyonun bulunduğu yere ulaşmakta güçlük çekince olay yerine bu kez itfaiye ekipleri çağrıldı. Zorlu arazi koşullarına rağmen kamyonun bulunduğu yere ulaşan Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın arama kurtarma ekipleri, şoför Tuncer'i sıkıştığı araçtan yaralı olarak çıkardı. Tuncer, sedyeye konuldu ve halat yardımıyla taşınarak kurtarıldı. Durum ağır olan Tuncer, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne götürülüp, tedaviye alındı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.FOTOĞRAFLI