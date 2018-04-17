1,5 milyon liralık vurgun yapan nakliye dolandırıcıları yakalandı

BOLU'da, bir nakliye firmasına ait sahte plaka ve evrakla gittikleri bir beyaz eşya fabrikasından 250 bin TL değerindeki malzemeyi fabrika işçilerine yüklettikleri TIR'la kaçan 2 şüpheli İstanbul'da yakalandı. Aynı yöntemi kullanarak 1,5 milyon liralık vurgun yaptıkları tespit edilen İlhan K. ve Abdullah G. adliyeye sevk edildi.Bolu'da faaliyet gösteren bir beyaz eşya fabrikasının yetkilileri, Antalya'ya göndermek üzere hazırladıkları 250 bin lira değerindeki, ocak, fırın için bir nakliye firmasıyla iletişime geçti. Beyaz eşyalar, Antalya’ya gönderilmek üzere gelen TIR'a yüklendi. Ancak TIR, Antalya'daki alıcıya tahmini sürede ulaşmayınca, fabrika yetkilileri şüphelenip polise haber verdi. Fabrikaya gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olayın aydınlatılması için çalışma başlattı. Fabrikanın ve TIR'ın yol güzergahındaki güvenlik kameraları ile Mobese kameraları incelendi. Güvenlik kamera kayıtlarından sevkiyatı yapmak için anlaşılan TIR şoförü ile yanındaki kişinin kimlikleri belirlendi. Şüphelilerin aracın plakasını değiştirip, İstanbul'a gittikleri tespit edildi.Şüphelilerin İstanbul'daki adreslerine operasyon düzenleyen polis, İlhan K. ile Abdullah G.'yi gözaltına alarak Bolu'ya getirdi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda sahte fatura, irsaliye, plaka, ehliyet ve SRC belgesi bulundu.Bolu'ya getirilen 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.AYNI YÖNTEMLE 1,5 MİLYONLUK VURGUNEkipler, İlhan K. ve Abdullah G.'nin daha önce de İstanbul, Kocaeli ve Sakarya başta olmak üzere 10 farklı ilde bulunan fabrikalardan nakliye için anlaştığı ürünleri aynı yöntemle çaldığını belirledi. Yapılan dolandırıcılık olaylarından yaklaşık 1,5 milyon liralık vurgun yapıldığı tespit edildi. Benzer suçlardan 40'dan fazla dolandırıcılık kaydı bulunan İlhan K.'nın aynı zamanda 20 yıla yakın kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.ÇALIŞANLAR, KENDİ ELLERİYLE YÜKLEDİGüvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, beyaz eşya fabrikasına gelen TIR'ın kargo bölümüne yanaştığı, fabrika işçileri tarafından araca yükleme yapıldığı görüldü.

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