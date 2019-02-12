14 yaşındaki kız çocuğunu kaçırıp istismarda bulundu

BİNGÖL’de ortaokul öğrencisi H.O.'yu (14), okulunun önünde kaçırıp cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen M.Ç. tutuklandı.

Olay, Cuma günü Yenişehir Mahallesi’ndeki 100'üncü Yıl Ortaokulu önünde meydana geldi. İddiaya göre M.Ç., H.O. adlı kız çocuğunu, okulunun önünden kaçırıp, cinsel istismarda bulundu. Ardından da bıraktı. Eve giden çocuk, durumu ailesine anlattı. Ailesinin ihbarıyla harekete geçen güvenlik güçleri, M.Ç. ile ona yardım ettiği öne sürülen F.G., R.İ. ve J.M.'yi cumartesi günü gözaltına aldı. Emniyetteki ifadelerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Ç., Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanırken, F.G., R.İ. ve J.M. serbest bırakıldı.

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×