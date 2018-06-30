14 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı 

KAHRAMANMARAŞ merkezli olarak 14 ilde FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki gizli yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, 10 askeri personelle örgütün 2 mahrem imamı gözaltına alındı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Kara, Hava ve Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan ve FETÖ'nün ardışık arama ve kripto şifreleme yöntemlerini kullanan astsubay, uzman çavuş ve mahrem imamları hakkında gözaltı kararı verildi. Bunun üzerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kahramanmaraş, Ankara, Kayseri, Erzurum, Niğde, Şırnak, İzmir, Siirt, Edirne, Samsun, Batman, Elazığ, Hakkari ve Bursa'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 astsubay, 1 uzman çavuş ve örgütün 2 mahrem imamı olmak üzere 12 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ele geçirilen dijital malzemelere incelenmek üzere el konuldu. Operasyon kapsamında, adresinde bulunamayan şüphelilerin yakalanmasına çalışıldığı belirtildi.

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