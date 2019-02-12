13 yaşındaki Mahmut, akıma kapılıp öldü

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde açıkta bulanan elektrik kablosuna dokununca akıma kapılan ortaokul öğrencisi Mahmut Mızrak (13), hayatını kaybetti.

Olay, ilçeye bağlı Akçaköy Mahallesi'nde meydana geldi. Ortaokul 2'nci sınıf öğrencisi Mahmut Mızrak, evlerinin yakınında bulunan çıplak elektrik kablosuna dokununca akıma kapıldı. Yakınları tarafından ağır yaralı olarak Akçakale Devlet Hastanesi'ne götürülen Mızrak, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Mızrak’ın cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından toprağa verilmek üzere ailesi tarafından teslim alındı.



FOTOĞRAFLI

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×