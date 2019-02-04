13 yaşındaki baldıza istismara, 'iyi hal' indirimi ile 28 yıl hapis cezası

BURSA'da baldızı B.K.'ye (13) cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklu yargılanan Mutlu A. (33), iyi hal indirimi uygulanarak, 28 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Bursa’da bir bankada memur olarak çalışan Mutlu A., iddiaya göre, geçen yıl ortaokula giden baldızı B.K.'yi yalnız gördüğü zamanlar öptü ve tacizde bulundu. Mutlu A., B.K.'yi ele geçirdiği çıplak fotoğrafı ile tehdit ederek, "Benimle ilişkiye gireceksin. Yeni çekilmiş çıplak fotoğraflarını göndereceksin" dedi. Bundan korkan B.K. eniştesine çeşitli tarihlerde çıplak fotoğraf yolladı. Olay, B.K.'nin yaşadıklarına dayanamayıp okuldaki rehber öğretmenine durumu anlatması sonucu ortaya çıktı. Okula çağrılan B.K.'nin ailesinin şikayeti üzerine Mutlu A. gözaltına alınırken, olayı öğrenen eşi boşanma davası açtı. Bankadaki bilgisayarında yapılan incelemede baldızının çıplak fotoğrafları ortaya çıkan Mutlu Aydın işinden atıldı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine konuldu.

Bursa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'yaşı küçük çocuğa cinsel istismar' ve 'küçük yaştaki çocuğu hürriyetinden yoksun kılmak' suçlarından 22 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Mutlu A.'nın davası karara bağlandı. Yapılan yargılama sırasında baldızının kendisine aşık olduğunu öne süren Mutlu A., "Ergenlik döneminde olduğu için bana sürekli çıplak fotoğraflarını gönderiyordu. Bu konuda kendisini defalarca uyarmama rağmen bildiğini yapıyordu. Söz dinlemiyordu. İddiaları kabul etmiyorum" dedi.

Duruşmada söz alan sanık avukatı ise müvekkili ile baldızı arasında toplam 50 sayfadan oluşan WhatsApp yazışması 114 çıplak fotoğraf ve videonun olduğunu söyleyip, müvekkilinin A.K..'yi tehdit etmediğini öne sürdü.

Psikolog kontrolünde ifade veren B.K. ise, eniştesinin cinsel istismarına ve tehditlerine dayanamadığını söyleyip, "Ondan şikayetçiyim" dedi.

Karar duruşmasına taraf avukatları ile mağdur B.K. ve sanık Mutlu A. hazır bulundu. B.K., "Sanıktan şikayetçiyim. Adaletinize sağınıyorum. Sanığın cezalandırılmasını istiyorum" dedi. Sanık enişte Mutlu A. ise "Daha önce de verdiğim savunmalarımda olduğu gibi hiçbir suçlamayı kabul etmiyorum. Böyle bir cinsel istismar veya cinsel saldırı olayı olmuş olsaydı bu konuda ses kaydı ve diğer deliller olurdu. Böyle bir durum gerçekleşmiş olsaydı avukatı vasıtası ile aracı koyup pazarlık yapma durumu söz konusu olamazdı. Ben pazarlığı reddedince arkasından hemen şikayet olayı gerçekleşmiştir. Tahliyemi istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, deliller sonucunda sanık Mutlu A.'yı 'küçük yaştaki çocuğu hürriyetinden yoksun kılmak', 'cinsel istismar ve taciz' suçundan, mağdurun eşinin kız kardeşi olması nedeniyle de artırım uygulayarak 33 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Daha sonra sanığın duruşmadaki iyi hali nedeniyle indirim yapılarak, 28 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi..

'KIZLARIMIZA SAHİP ÇIKALIM'

Damadının kendilerine işten ayrılma konusunda yalan söylediğini belirten anne A.K., "Evladım dediğim damadım bize böyle bir acı yaşattı. Ben çocuğuna çok dikkat eden bir anneydim. Bu tür haberleri okuyunca çok üzülürdüm ama 'insan asla başıma gelmez' demesin. Her şey geliyormuş insanın başına. Kızıma tehditle çok kötü şeyler yaşatmış. Biz olayı kızımın okuldaki öğretmenlerinden öğrendik. Damadım bize; şefine küfür ettiği için işten ayrıldığını söylemişti, meğer kızımın fotoğrafları çıkmış bilgisayarından. Büyük kızım olaydan sonra boşanma davası açtı. Çok şükür taciz dosyası bitti ve adalet yerini buldu. Karar bütün ailemizin yüreğine su serpti. Ayrıca kızları benim kızım gibi taciz edilen annelere de seslenmek istiyorum. Asla çocuklarınıza kızmayın. Onlar biz kızarız diye yaşadıklarını gizliyor. Benim kızım bizden çekindiği için bir yıl çekti bu işkenceyi ama bize söyleseydi, bir sene önce bitecekti yaşadıkları. Kızlarımızı kaybetmeyelim, kızlarımızı kazanalım. Onlara sahip çıkalım" dedi.



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