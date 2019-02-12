13 ilde FETÖ operasyonu: 16 gözaltı 

ELAZIĞ merkezli 13 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, görevde olan 1 komiser, 1 komiser yardımcısı ve 2 polis memuru ile meslekten ihraç edilen 12 polis gözaltına alındı. 16 şüphelinin emniyetteki sorgusu devam ediyor.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'nce, 2010 yılında yapılan Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı'nda sınav öncesi sınav sorularına erişimini sağlayan FETÖ/PDY üyelerine yönelik soruşturma başlatıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Elazığ merkezli Ankara, Antalya, Konya, Tekirdağ, İstanbul, Samsun, Hatay, Yalova, Çanakkale, Aydın, Kütahya ve Malatya'nın da aralarında bulunduğu 13 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda görevde olan 1 komiser, 1 komiser yardımcısı ve 2 polis mumuru ile Kanun Hükmünde Kararname ile polislikten ihraç edilen 12 kişi olmak üzere toplam 16 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin Elazığ Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifade işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×