13 ayrı suçtan aranan zanlı yakalandı

AYDIN'ın Söke ilçesinde 13 suçtan hakkında yakalama kararı bulunan Ali Ayruş, saklandığı evde jandarma tarafından yakalandı.

Jandarma ekipleri 'tehdit', 'hakaret', 'yaralama', 'kişilerin huzurunu bozma' ve 'mala zarar verme' gibi 13 ayrı suçtan hakkında yakalama kararı bulunan Ali Ayruş'un Sağıca Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını öğrendi. Jandarma ekipleri, bu sabah eve operasyon düzenledi. Jandarmayı görünce kaçmaya çalışan Ali Ayruş, yakalandı. Gözaltına alınan Ayruş, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.



FOTOĞRAFLI

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×