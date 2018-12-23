112'ye asılsız ihbara 344 lira para cezası

EDİRNE'de 112 Acil Servis'e asılsız ihbarlarda bulundukları gerekçesiyle 7 kişiye 344'er lira idari para cezası kesilirken, hakaret ve tehditte bulunan ise savcılığa şikayet ediliyor. Edirne Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, günde ortalama 1500 çağrı aldıklarını ve bunlardan çoğunun doğru çıkmadığını ifade ederek, "Doktor randevusu almak için arayanlar, özellikle telefon tamircilerinin cihazları kontrol etmek için çağrıları, PIN ve PUK kodunu sormak için arayanlar, hatta 'Hangi restorana gidebilirim?' diye arayanlar bile var" dedi.

Edirne'de 19 istasyon ve 44 ambulansla hizmet veren Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Başhekimliği, 112 Acil Servise günde gelen 1500 kadar çağrıya cevap verirken, birçoğunun asılsız çıkması nedeniyle büyük zaman kaybı meydana geliyor. Asılsız çağrı yapan 7 kişiye Edirne Valiliği onayıyla Kabahatler Kanunu 4/A maddesi gereği 344'er lira idari para cezası kesilirken, Edirne Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan son 1 yılda 270 binin üzerinde çağrı aldıklarını ve bunların yüzde 65 oranında asılsız çıktığını söyledi.

112 Acil Yardım Hattı'nın acil durumlar için aranması gerektiğini kaydeden Kalkan, "112 acil yardım hattı, acil durumlar için aranması gereken bir hattır. Gereksiz yere aranması ve ambulanslara yol verilmemesi ulaşmamız gereken hastaların hayatından çalmaktadır. Saniyeler ve dakikalar içerisinde bir hastaya ulaşılması onun yeniden hayata bağlanmasını sağlayacaktır. Vatandaşlarımızın bu konuda giderek bir duyarlılığından bahsedebiliriz. Tüm Türkiye'de asılsız çağrı oran yüzde 90'lardayken bakanlığımızın yaptığı çalışmalarla hızla düşmeye başlamıştır" dedi.

'HANGİ RESTORANDA YEMEK YİYEBİLİRİM?'

Edirne'de gelen çağrıların yüzde 65 oranında asılsız çıktığını dile getiren Sağlık İl Müdürü Kalkan, "Edirne'de asılsız ihbarlarda yüzde 65'lere indiğimiz görülüyor. Gene de yüksek bir oran, çok daha aşağılara inmesi için çalışıyoruz. Asılsız çağrı ihbarlarını değerlendirdiğimizde 2018 yılı içerisinde 7 cezai işlem uyguladık, bundan sonra artarak devam edeceğiz. Bu yıl için Edirne'de 112 ambulanslarımız 36 bin vaka taşıdı. 1 milyon 442 bin kilometre yol yaptılar. Yaklaşık 270 bin vaka çağrısını karşıladılar. Kilometre olarak bakarsak dünyanın çevresini 6 kez dolaşmışlar. Böyle büyük bir yük altında olan 112 çalışanlarımızın gereksiz çağrılarla meşgul edilmemesini bekliyoruz. Mesela nöbetçi eczane sormak içi arayanlar, doktor randevusu almak için arayanlar, özellikle telefon tamircilerinin cihazları kontrol etmek için çağrıları, PIN ve PUK kodunu sormak için aramaları, hatta 'Hangi restorana gidebilirim?' diye arayanlar bile var" diye konuştu.

112 Komuta Merkezi'nde 5 yıldır acil tıp teknisyeni olarak çalışan ve çağrıları karşılayan Hilal Güner de asılsız çağrıların ekiplere çok zaman kaybettirdiğini belirterek, "Gelen asılsız çağrılar bize çok zaman kaybettiriyor. Nereye yemek yiyeceklerini 112'ye soranlar çıkıyor. Çocuklar çok arıyor, aileler onları oyalamak için cep telefonu veriyor ve onlarda 112 acil yardım hattını arıyorlar. Gönderdiğimiz ekiplerimiz vaka bulamayınca geri dönüyor ama en çok da zaman kaybetmiş oluyor" dedi. 112 Komuta Kontrol Merkezi'nde görevli Dr. Buket Üner Derdiyok ise asılsız çağrılardan dert yanarak, "Çok sayıda asılsız çağrı alıyoruz. Canı sıkılıp bizi arayanlar var. Telefonu bozulan, kontörü bitenler arıyorlar. Bu asılsız çağrılar yoğunluğa neden oluyor. Şaka amaçlı arayanlar oluyor, gerçek vakalara yönlendirmede zaman kaybı oluyor" ifadelerini kullandı.

112'YE ÖZEL KANUN ÇIKARILMIŞTI

Geçen Temmuz ayında, 703 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile 112 Acil Çağrı Merkezi'ni asılsız ihbarla meşgul edenlere valilik onayıyla Kabahatler Kanunu 4/A maddesi gereğince 344 lira para cezası kesiliyor. Edirne'de 112'ye asılsız ihbarda bulunduğu gerekçesiyle 7 kişiye idari para cezası uygulandı. Bunlardan birinin farklı numaralardan 'hasta var' diyerek 112'yi defalarca aradığı ve 112 ekibinin olay yerine geldikten sonra ihbarın asılsız olduğunun anlaşıldı. Bir diğerinde ise kayınvalidesinin rahatsızlandığını beyan ederek 112 ekibini olay yerine çağırdığı, ekibin olay yerine geldikten sonra ihbarın asılsız olduğu görmesi üzerine idari para cezası uygulandı.

TEKRARI HALİNDE CEZA İKİ KATINA ÇIKIYOR

112 Acil çağrı merkezine asılsız ihbarda bulunarak meşgul eden kişilere, Kanun Hükmünde Kararname ile düzenlenen Kabahatler Kanunu 42/A maddesi gereğiyle valilik onayıyla 344 lira para cezası uygulanıyor. Ancak aynı kişi asılsız ihbarlara devam ederse kanunen ceza iki katı olarak uygulanıyor.

HAPİS CEZASI ALANDA VAR

Edirne'de geçen yıl 112 Acil Servis'e asılsız ihbarlarda bulundukları gerekçesiyle savcılığa şikayet edilen 3 kişiden 2'sine, mahkeme tarafından 5'er ay hapis cezası verilirken, 1 kişi de 250 lira idari para cezasına çarptırılmıştı.



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