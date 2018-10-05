102 yaşındaki kadın kanepeden düşerek öldü

Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), () - ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde oturan Hürü Tuncer (102), balkonda oturduğu kanepeden düşerek hayatını kaybetti.

Olay, Gazipaşa ilçesinin Aydın Mahallesi'nde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Balkonda kanepede oturan Hürü Tuncer, evde yalnız olduğu sırada yüz üstü düştü. Başını beton zemine çarpan Tuncer'i baygın halde gören yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Acil çağrı üzerine gelen sağlık ekipleri müdahale ettikleri Tuncer'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Hürü Tuncer'in cenazesi incelemelerden sonra otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.



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