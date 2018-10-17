10 yıl hapis cezası ile aranan zanlı, Nevşehir'de yakalandı

NEVŞEHİR'in Gülşehir ilçesinde, 'nitelikli yağma' ve 'basit yaralama' suçlarından hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan 1 zanlı yakalandı.

Ankara'da adli makamlarca, 'nitelikli yağma' ve 'basit yaralama' suçlarından hakkında verilen 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan M.Ç., Gülşehir'deki Kızılırmak Caddesi'nde polis ekiplerini görünce kaçmaya başladı. Kısa kovalamaca sonucu yakalanan M.Ç.'nin, GBT kontrolünde arandığı belirlendi. Gözaltına alınan M.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyede sevk edildi. Mahkemece tutuklanan zanlı, Nevşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

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