1 kişinin yaralandığı kazada, yan yatan otomobili vatandaşlar düzeltti

Muammer ŞEN/KARAMAN, () KARAMAN'da kontrolünü kaybeden otomobil kavşakta yan yattı. Otomobil sürücüsü itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılırken, yan yatan otomobil vatandaşlar tarafından düzeltildi.

Kaza saat 17.05 sıralarında Hamidiye Mahallesi Mut Caddesi Belediye kavşağında meydana geldi. İddiaya göre Onur Ceylan (40) idaresindeki 42 AV 196 plakalı otomobil Mut caddesi üzerinde karşısına çıkan Belediye otobüsüne çarpmamak için direksiyonu kırdı. Kontrolünü kaybeden otomobil sinyalizasyon lambasına çarparak yan yattı. Otomobilin içinde mahsur kalan sürücü itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılırken, çağırılan ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yol ortasına yan yatan otomobil çevredeki vatandaşlar ve itfaiye ekipleri tarafından iteleyerek düzeltildi.

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