1 kişinin öldüğü restorandaki kavgada, sanıklar yargılanmaya başlandı

Tolga YANIK/KONYA, ()- KONYA'da çalışanlarının oğlunu dövdüklerini iddiasıyla bastığı restoranda tüfekle 1 kişiyi öldüren 4 kişiyi de yaralanan Erol Albayrak'ın (35) ve Bekir Sağlık ile oğlu K.Y.’nin (16) yargılanmasına başlandı. K.Y., mahkemedeki savunmasında olay öncesi restoranın önünden motosikletle geçerken gürültü yaptığı gerekçesiyle kendisine küfredildiğini, ardından da dövüldüğünü öne sürdü.

Olay, geçen yıl 29 Temmuz'da merkez Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Şehit Nazım Bey Sokak'taki bir restoranda meydana geldi. Musa Yıldız'a (40) ait restoran civarında motosikletiyle gezen K.Y., iddiaya göre iş yeri çalışanları tarafından gürültü yapıp, müşterileri rahatsız ettiği ileri sürülerek dövüldü. Nüfus kaydı halasının üzerine yapılan K.Y., balıkçılık yapan babası Erol Albayrak'ın (35) yanına gidip, durumu anlattı. Albayrak da oğlu ve yanına meslektaşı, aynı zamanda arkadaşı olan Bekir Sağlık ile birlikte ellerinde tüfek ve sopalarla restorana gitti. Burada çıkan kavgada Albayrak, çuvalın içindeki av tüfeğini çıkartıp iş yeri sahibi Musa Yıldız, çalışanlar Mehmet Çerezci (40), Ahmet Altan (29), Umut Avcı (18) ve Bekir Taha Yılmaz'a (18), ateş açtı. Ambulanslarla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Musa Yılmaz, kurtarılamadı.

KÜFRETMESEYDİ ŞİMDİ YAŞAYACAKTI

Olaydan sonra polis merkezine gidip teslim olan şüphelilerden K.Y., yaşı küçük olduğu için Çocuk Şube Müdürlüğü'ne gönderildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Bekir Sağlık, gazetecilerin 'Niçin saldırdınız?' sorusuna, ''Küfretmeseydi şimdi yaşayacaktı. Herkesin küfrettiği yanına kalmayacak. Adam olsun, adam gibi yaşasın. Küfrettiği için bunlar oldu'' dedi. Baba Erol Albayrak da, ''10 kişi bir çocuğu dövüyor. Öyle küfretmeyle olmuyor" diye konuştu. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

YARGILANMALARINA BAŞLANDI

Konya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde haklarında 'kasten adam öldürme' suçundan dava açılan şüphelilerin yargılanmasına başlandı. Davanın ilk duruşmasına, tutuklu sanıklar, Musa Yıldız'ın ailesi ve taraf avukatları katıldı.

Olay günü oğlunun üstü başı yırtılmış ve kanlar içerisinde yanına geldiğini belirten Erol Albayrak, "Ben o gün tezgahtaydım. Oğlum yanıma geldi. Kıyafetleri yırtılmış, üstü başı kan içindeydi. Kendisine restorandaki garsonların saldırıp, dövdüğünü söyledi. Sonra depoya gidip birer tane sopa aldık. Bir çuvalın içerisine de tüfeği koydum. Oğluma ve Bekir'e çuvalda tüfek olduğunu söylemedim. İş yerinin önüne gittiğimde oğluma sen dışarıda bekle, biz konuşup geleceğiz dedim. İçeri girdikten kısa süre sonra oğlum elinde sopayla birden içeri girerek kendisine vuran garsonun beline doğru vurdu. Sonra karşılıklı arbede yaşandı. Sonra ben dışarı çıktım ve daha öncede sima olarak tanıdığım garsonla konuştum. Garson ortamı yumuşatmaya çalışıyordu. Bekir ve oğlum biraz gerimizdeydi. Sonra arkamızdan Musa Yıldız ve birkaç garson geldi'' dedi.

Korkutmak için yere ateş açtığını ileri süren Albayrak, ''Musa, bana eşimle ilgili ağza alınmayacak laflar söyledi. Halen üzerime doğru gelmeye devam ettiler. Ben de korkutmak için yere iki el ateş ettim ve parka doğru kaçtım. Parkın içerisinde bir çıkış olmadığını görünce geri gelmek istedim. Ancak Musa ve garsonlar arkamdan geldi. Bir el daha yere doğru ateş ettim. Sonra Musa yere doğru düşünce, saçmaların Musa'ya geldiğini anladım. Sonra oğlum ve Bekir ile birlikte olay yerinden uzaklaştık. Musa ya da bir başkasıyla husumetim yoktu. Öldürme niyetimde yoktu" diye konuştu.

BOĞAZIMI SIKIP, DÖVDÜLER

Olay günü garsonlar tarafından dövüldüğünü ileri süren K.Y ise, "Arkadaşımla birlikte motosikletle gezerken, restoranın önünden geçtik. Tanımadığım bir garson bana doğru küfür etti. Arkadaşımı evine bıraktıktan sonra tekrar restoranın önüne gittim. 'Ağabey bana neden küfür ettiniz?' dedim. Bana tekrar küfür edip tokat attı. Sonra restoranın arka tarafına götürüp, boğazımı sıkıp, dövdüler. Bir müşteri geldi 'Küçücük çocuğu dövmeye utanmıyor musunuz?' dedi. Oradan çıktıktan sonra babamın yanına gittim. 'Bekir Ağabey de babamın yanındaydı'' dedi.

Babası ve Bekir Sağlık ile taksiyle restorana geldiklerini ifade eden K.Y., ''Taksiye bindiğimizde çuvalın içerisindeki tüfeği gördüm. Babamlar restorana girince ben de dayanamayıp elimde sopayla içeri girip, beni döven garsona saldırdım. Ondan sonra arbede yaşandı. Daha sonra babam garsonla konuşurken arkadan Musa ve adamları gitti. Bir süre sonra tüfek ateşlendi" dedi.

Musa Yıldız'ın yakınları ise sanıklardan şikayetçi olduklarını ve davaya katılmak istediklerini söyledi. Dava, ertelendi.

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