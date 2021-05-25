Güvenlik Kamerası Kurulumu Yaptırmak İstedi, Şişeli Saldırıya Uğradı!

Antalya'da meydana gelen korkunç olayda güvenlik kamerası kurulumu için anlaştığı kişiden yarım kalan işi tamamlaması durumunda parasını ödeyeceğini söyleyen Mehmet Yaldız ile kurulumu yapan şahıs arasında tartışma çıktı. İkili arasında çıkan tartışma bir süre sonra kavgaya döndü ve Ankara'da güvenlik kamerası kurulumu yaptırmak isteyen Mehmet Yaldız, şişeli saldırıya uğrayarak kanlar içerisinde kaldı.

Güvenlik kamerası kurulumu sebebi ile çıktığı öğrenilen tartışmada Mehmet Yaldız isimli vatandaş iş yerinde şişeli saldırıya uğrayarak başından yaralandı. Kavgaya dönen tartışma sonucunda kanlar içerisinde kalan Yaldız, ambulans ile yakınlarda bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 680 Sokak üzerinde bir markette yaşanan olay, öğle saatlerinde meydana geldi.

Mehmet Yaldız isimli vatandaş ilk olarak iş yerine güvenlik kamerası sistemi taktırdı fakat sonrasında sistemde eksiklikler olduğunu fark etti. Bu sebeple kurulumu yapan Ömer E. isimli şahsa ücretin yarısını ödemedi. Güvenlik kamerası sistemi taktıran Mehmet Yaldız, kamera sisteminde bulunan sorunların giderilmesi durumunda kurulumu yapan şahsa parasını ödeyeceğini belirtti.

Öğle saatlerinde kurulumu yapan şahsın iş yerine gelmesi ile birlikte işyeri sahibi Mehmet Yaldız ile aralarında tartışma çıktı. İkili arasında çıkan tartışmada kamera kurulumu yapan şahıs, işyeri sahibinin kafasına raflarda bulunan alkol şişeleri ile vurmaya başladı ve işyeri sahibi ise başından yaralanarak kanlar içerisinde yerde kaldı. Şüpheli ise olay yerinden hızlı bir şekilde kaçarak olay yerinden uzaklaştı. Çevrede bulunan esnaf, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne durumu bildirdi ve ihbarda bulundu. Çevrede bulunan esnafını yapmış olduğu ihbar sonucunda olay yerine çok sayıda polis ekibi geldi. İlk müdahale, boynundan kanlar akan işyeri sahibi Mehmet Yaldız’a kardeşi tarafından yapılırken ardından olay yerine gelen ambulans ile işyeri sahibi özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.