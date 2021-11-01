Güney Meksika'da Göçmen Kervanı Yavaş İlerliyor

Çoğunluğu Orta Amerikalı olan yaklaşık 3.000 göçmen, Cuma günü, göçmenlik ajanlarının durmaya yönelik teklifleri reddedildikten sonra, şanslarını kuzey yürüyüşünde denemeyi tercih ettikten sonra, Meksika'nın Guatemala sınırına yakın bir otoyol boyunca yavaş yavaş ilerledi.

Çoğu kadın ve çocuklardan oluşan kervan, günün erken saatlerinde Acacoyagua kasabasına geldi ve göçmenlerin başladığı sınır şehri Tapachula'nın hemen ötesinde, başka bir güney Meksika mezrasındaki bir önceki duraktan 24 mil (38 km) ilerledi.

Göçmenleri savunan kervanın liderlerinden biri olan Irineo Mujica, göçmenlerin seyahatlerini sona erdirmek karşılığında acentelerden gelen sözde insani vize teklifini çoğunlukla reddettiğini söyledi. Mujica, göçmenlerin ayrıca hükümet sığınma evlerine rapor vermeleri ve diğer eyaletlere taşınmaya rıza göstermeleri gerektiğini söyledi.

Geçmişte verilen sözlerin tutulmaması olarak nitelendirdiği bazı tutuklamalar ve sınır dışı edilmeler nedeniyle birçok kişinin göçmenlik yetkililerine güvenmediğini de sözlerine ekledi.

İnsani yardım vizeleri, göçmenlerin Meksika'daki yasal statülerini geçici olarak düzenlerken, sağlık hizmetleri gibi kamu hizmetlerine erişim ve çalışma olanağı sağlardı.

Ulusal göç enstitüsünden bir basın yetkilisi, vize müzakereleri hakkında herhangi bir bilgi veremeyeceğini söyledi.

Meksikalı yetkililerin kervanı dağıtmaya çalışıp çalışmayacakları belirsizliğini koruyor. Önceki kervanlar, birçoğu şiddete meyilli çetelerden kaçmak ve evlerinde işsizliği ezmek isteyen göçmenlerin dalgasını durdurmak için giderek daha sert taktikler kullanan göçmen ajanları ve askerleriyle karşı karşıya kaldı. Diğerleri sığınma koruması istiyor.

Meksika hükümeti, akışın azaltılmasına yardımcı olmak için ABD makamlarının baskısı altında ve son aylarda bunu yapmak için binlerce polis ve ulusal muhafız askerini görevlendirdi.