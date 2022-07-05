Güney Kore'de Enflasyon 24 Yılın Zirvesine Çıktı

Güney Kore'nin geçen ay enflasyonu, yirmi yıldan uzun bir süre önceki Asya mali krizinden bu yana en yüksek seviyesine ulaştı ve dışa açık, ticarete bağımlı ekonomi üzerinde baskılar oluşturmaya ve merkez bankasının büyük bir faiz artırımına yönelik beklentileri körüklemeye ek olarak.

Salı günü yayınlanan veriler, tüketici fiyat endeksinin Haziran ayında bir önceki yıla göre yüzde 6 ile beklenenden biraz daha hızlı büyüdüğünü gösterdi - Kasım 1998'den bu yana en yüksek - diğer veriler döviz rezervlerinin 2008 sonundan bu yana en fazla küçüldüğünü gösterdi.

Ekonomistler ve piyasa uzmanları, uluslararası ödemeler dengesi ve borç profilindeki önemli gelişmeler sayesinde, Asya'nın dördüncü en büyük ekonomisinin geçmişte birkaç kez olduğu gibi bir krize girme riskini hemen göz ardı ettiler.

Ancak bazıları hükümeti ve merkez bankasının zor bir dönemle karşı karşıya olduğu konusunda uyardı.

JPMorgan Chase Bank analisti Park Seok-gil, "Şimdilik devam eden yukarı yönlü enflasyon riskleri ile aşağı yönlü ekonomik büyüme risklerinin bir karışımına sahip oldukları için politika oluşturma daha da zorlaşacak" dedi.

Yüksek enflasyon okuması, Merkez Bankası'nın önümüzdeki hafta yapacağı toplantıda politika faizini benzeri görülmemiş 50 baz puan artıracağı durumunu güçlendirdi.

Güney Kore'nin dış ticarete ve sınır ötesi sermaye akışlarına olan yoğun bağımlılığı göz önüne alındığında, dış şoklara karşı kırılganlığı, yerel borsadan artan fon çıkışları ve kazanılanın düşen değeri ile baskı altına girdiğini gördü.

Gerginliği yansıtan, ülkenin beş yıllık küresel devlet tahvillerindeki kredi temerrüt takas primi, bu yıl bugüne kadar 30,57 baz puan artarak 2020'nin başındaki COVID-19 pandemisinin ilk günlerinden bu yana en yüksek seviye olan 52.54'e yükseldi.

Panik belirtisi yok

Yerel finans piyasaları Salı günü, ülkenin karşı karşıya olduğu sorunların büyük ölçüde yurt dışından kaynaklandığı algısı ve küresel bir eğilim ile panik belirtisi göstermedi. Hisse senedi, tahvil ve döviz piyasalarının tümü küçük kazançlar kaydetti.

Yine de, sadece iki ay önce çalışmaya başlayan ve liberal selefinden nasıl bir fark yaratılacağına dair geniş bir politika planı sunamayan muhafazakar Başkan Yoon Seok-yeol'un hükümeti üzerinde baskı artıyor.