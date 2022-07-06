Güney Kaliforniya Doğalgaz Fiyatları 22. Güne Düştü

Kaliforniya'nın gaz vergisindeki son yükselişe ilişkin yutturmaca ve başlıklar, benzinin fiyatı Güney Kaliforniya'da düşmeye devam ettikçe bu hafta susturuluyor.

Los Angeles County'deki bir galon self servis normal benzinin ortalama fiyatı Çarşamba günü üst üste 22. gün ve 24 günde 23. kez düştü ve 1.9 sentten 6.264 dolara düştü.

AAA ve Petrol Fiyat Bilgisi Servisi'nden alınan rakamlara göre, ortalama fiyat Salı günü yüzde onda ikisi de dahil olmak üzere son 24 gün içinde 19,6 sent düştü. Düşen fiyatların koşusu, toplam 36,9 sent olan 18 günlük bir artış çizgisini takip ediyor.

Ortalama fiyat bir hafta öncesine göre 7,3 sent ve bir ay öncesine göre 10,2 sent daha düşük, ancak bir yıl öncesine göre 1,934 dolar.

Orange County'nin ortalama fiyatı da art arda 22. gün ve 24 günde 23. kez düşerek 2,1 sentten 6,17 dolara geriledi. Salı gününün onda altı da dahil olmak üzere son 24 günde 24 sent azaldı. Düşen fiyatların koşusu, toplam 35.1 sent olan 17 günlük bir artış çizgisini takip ediyor.

Orange County'nin ortalama fiyatı bir hafta öncesine göre 8 sent ve bir ay öncesine göre 17.1 sent daha düşük, ancak bir yıl öncesine göre 1.882 dolar.

Riverside County'deki bir galon self servis normal benzinin ortalama fiyatı bugün 2.5 sentten 6.151 dolara düştü. San Bernardino ilçesinde fiyatlar benzer şekilde düştü ve Çarşamba günü 2 sent düşerek 6.202 dolara düştü.

AAA ve Petrol Fiyat Bilgisi Servisi'nden alınan rakamlara göre, ortalama fiyat bir hafta öncesine göre 8 sent, bir ay öncesine göre 6,2 sent, ancak bir yıl öncesine göre 1,90 dolar.

Galon başına 2,8 sentlik bir gaz vergisi artışı Cuma günü yürürlüğe girdi. Kaliforniya'daki ve ABD'deki fiyat düşüşleri muhtemelen ham petrol fiyatlarındaki düşüşe bağlı. Petrol Çarşamba günü düşüşünü varil başına 100 doların altına çıkardı, çünkü küresel yavaşlama korkuları devam eden arz kesintilerine ve piyasa sıkılığına ağır bastı.

West Texas Intermediate, Brent'in varil başına 100 doların altına düşmesiyle% 4.4'e kadar düştü. Uluslararası kriter Salı günü dolar cinsinden şimdiye kadarki en büyük üçüncü olan 10 dolardan fazla düştü.