Güney Fransa'da Yüzlerce İtfaiyeci 'Mega Yangın'la Mücadele Ediyor

Fransa'nın güneyindeki Gard bölgesinde 600 hektar (1.500 dönüm) yanan bir yangınla savaşmak için uçaklarla desteklenen 900'den fazla itfaiyeci görevlendirildi.

İtfaiye teşkilatının kıdemli bir üyesi olan Eric Agrinier Cuma günü yaptığı açıklamada, "Bu yangın yapılmaktan çok uzak, ulaşılması zor alanlarda müdahale etmediğimiz ve serbestçe ilerleyen cepheler var" dedi. "Bir dayanıklılık başarısı olacak."

Yangının Perşembe gecesi başlamasının ardından geceye kadar çalışan itfaiyeciler, yerleşim alanlarını korumak için geri tepti.

“Ormanın bazı kısımlarını yakıyoruz, böylece yangın yayıldığında zaten yanmış bir bölgeye ulaşıyor ve yavaşlıyor, bu da ilerlemesini durdurmayı kolaylaştırıyor” dedi Jacques Pages, yanan bir alev hattının önünde duruyor.

Acil müdahale ekipleri tarafından "mega yangın" olarak nitelendirilen yangın, Bordezac köyü yakınlarında başladı ve Perşembe gecesi yakındaki Besseges ve diğer yerleşim yerlerinden tahliyeleri zorunlu kıldı.

Yerel valinin ofisi, Montpellier'in ve Akdeniz kıyısının yaklaşık 90 km (55 mil) kuzeyindeki bölgede yaklaşık 100 kişinin tatil evlerine ve restoranlara yerleştirilmesi gerektiğini söyledi.

Aujac yakınlarındaki bir restoranın müdürü Regine Marchand Perşembe gecesi, “İnsanlar için odalar buluyorum ve tüm tatil evleri aynı şeyi yapıyor” dedi.

"Onlara makarna yaptık, insanlar hiçbir şey getirmeden çabucak ayrıldılar, ama moralleri yüksek, güzel bir atmosfer var."

Cuma günü, insanların evleri artık tehlikede değildi, sadece bir garaj ve küçük bir kulübe hasar gördü.

Gard bölgesi itfaiyesi Cuma sabahı yaptığı açıklamada, 13 itfaiyecinin hafif yaralandığını söyledi.

Yerdeki personelin yanı sıra iki uçak sabahın erken saatlerinden beri su boşaltıyor.

Perşembe günü, hava konuşlandırması 12 yangın söndürme uçağı ve iki helikoptere kadar uzanmıştı.

Besseges bölgesine giren yollar trafiğe kapatıldı, bazıları komşu bölgelerden gelen yüzlerce itfaiyeci olay yerinde kaldı.

Kuraklık riski artırıyor

Ülkenin büyük bir bölümü gibi, güneydoğu Fransa da bu yıl kuraklıktan zarar gördü ve yangın riskini artırdı.

Geçen ay mevsimsiz bir sıcak hava dalgası sırasında, Akdeniz liman kenti Marsilya yakınlarındaki bir ordu topçu eğitim sahasına topçu ateşi açılmasıyla başlatılan yangında yaklaşık 600 hektar yandı.

Bu Bouches-du-Rhone bölgesindeki itfaiyeciler Perşembe günü, çoğu yerleşim bölgelerine yakın olan 35 salgına çağrıldı.

Güney şehri Arles yakınlarında dört ev yıkıldı ve 250 itfaiyeci Saint-Mitre-les-Remparts'ta bir çalı ateşine çağrıldı.

Güney Fransa'da Perşembe günü birkaç başka yangın başlamasına rağmen, çoğu gece çökmeden önce söndürüldü.