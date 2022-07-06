Güney Afrikalı Sendikalar, Eskom'un Maaş Teklifini Kabul Etti

Güney Afrika'nın devlete ait kamu kuruluşu Eskom ve işçi sendikaları , iki yıl içinde yaşadığı en kötü elektrik kesintilerine olası bir çözümün yolunu açan bir ücret anlaşması imzaladı .

Mücadele eden Eskom ve onun üç tanınmış işçi sendikası, uzun süreli elektrik kesintileri uygulamaya başladıktan bir hafta sonra yüzde 7'lik bir maaş artışı için anlaşma imzaladılar ve onları, grev yapan işçilerin arızalı güç ünitelerini tekrar devreye sokma çabalarını engellemekle suçladılar.

Şirket, güç kaynaklarının toparlanmasının hala zaman alacağını söyledi ve personeli süreci başlatmak için işe dönmeye çağırdı.

Açıklamada, "Grev sonucunda bakım çalışmaları ertelenmek zorunda kaldı ve bu iş yükünün temizlenmesi zaman alacak" denildi.

Eskom , arızalara oldukça açık, eskiyen bir kömür filosuna güveniyor . Güney Afrika, ekonomik büyümeyi engelleyen on yıldan fazla bir süredir aralıklı elektrik kesintileriyle karşı karşıya kaldı.

Eskom tarafından geçen haftadan bu yana uygulanan "6. Aşama" kesintileri, çoğu Güney Afrikalı için her gün en az altı saat elektriksiz kalmak anlamına geliyor. En son Aralık 2019'da bu kadar kötüydüler.

Halihazırda sürdürülemez borç seviyeleri ve henüz maliyeti yansıtmayan tarifelerle boğuşan Eskom, ücret artışının "Eskom'un karşılayabileceği bir mücadele olacağını" söyledi.

Standard Chartered'ın Afrika ve Orta Doğu baş ekonomisti Razia Khan, ücret anlaşmasının olumlu olmasına rağmen, “büyük resim, karşılanabilirlik sorunları devam ediyor. Bu gerçekten Eskom'un daha önemli zorluklarını ortadan kaldırmıyor.”

Küçük işletmeler son kesintilerin yükünü taşırken, COVID-19 pandemisinin ve beş yılın zirvesinde olan enflasyonun etkisinden kurtulmaya devam ediyor.

Enerji analisti Chris Yelland, yayıncı eNCA'ya “Bu anlaşmazlıklar her zaman sonunda çözülür” dedi. "Soru, bu amaca ulaşma sürecinde ne kadar zarar verildiğidir."