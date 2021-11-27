Güney Afrika'da Bulunan Yeni COVID Türü Hakkında Ne Biliyoruz?

Güney Afrika'da çok sayıda mutasyonla tespit edilen yeni bir COVID-19 varyantı, bilim adamları arasında endişeleri artırdı ve koronavirüs bulaşma korkuları arasında bir dizi ülke tarafından seyahat kısıtlamalarını tetikledi.

Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NICD), genomik dizilemenin ardından ülkede yeni varyantın 22 pozitif vakasının kaydedildiğini söyledi. Duyuru haberi Perşembe günü geldi.

Güney Afrika Sağlık Bakanı Joe Phaahla, varyantın bildirilen vakalarda "üstel" bir artışın arkasında olduğunu ve bunun onu "büyük bir tehdit" haline getirdiğini söyledi.

Yeni varyant hakkında ne biliyoruz?

Cuma günü yaptığı açıklamada, DSÖ yeni koronavirüs türünü "endişe verici bir varyant" olarak belirledi ve Yunan alfabesindeki bir harften sonra "omikron" adını verdi.

Bilim adamları, B.1.1.529 olarak da adlandırılan varyantın, vücudun bağışıklık tepkisinden kaçmasına ve daha bulaşıcı hale gelmesine yardımcı olabileceği için endişe verici olan çok sıra dışı bir mutasyon takımına sahip olduğunu söyledi.

Güney Afrikalı bilim adamları, virüsün insan hücrelerini enfekte etmesi için bir giriş noktası oluşturmaya yardımcı olan virüsün parçası olan spike proteininde 30'dan fazla mutasyon tespit ettiler.

Warwick Üniversitesi'nden bir virolog olan Lawrence Young, omikron'u, aynı virüste daha önce hiç görülmemiş potansiyel olarak endişe verici değişiklikler de dahil olmak üzere, "virüsün gördüğümüz en ağır mutasyona uğramış versiyonu" olarak nitelendirdi.

KwaZulu-Natal Araştırma ve İnovasyon Sıralama Platformu direktörü Tulio de Oliveira, varyantın uzmanları şaşırttığını söyledi. De Oliveira, "Evrimde büyük bir sıçrama, beklediğimizden çok daha fazla mutasyon var" dedi.

Karşılaştırıldığında, Beta ve Delta varyantı sırasıyla üç ve iki mutasyona sahiptir. İkincisi Hindistan'da ortaya çıktı ve geçen yıl yıkıcı ikinci dalgaya neden oldu.

De Oliveira, "İyi haberin bir parçası, bir PCR testi ile tespit edilebilmesidir" diye ekledi.

COVID-19 aşıları yeni varyanta karşı etkili mi?

Bilim adamları, omicron'un Beta ve Delta varyantları da dahil olmak üzere önceki varyantlardan genetik olarak farklı olduğunu biliyorlar, ancak bu genetik değişikliklerin onu daha bulaşıcı veya daha tehlikeli hale getirip getirmediğini bilmiyorlar. Şimdiye kadar, varyantın daha şiddetli hastalığa neden olduğuna dair bir belirti yok.

COVID-19 aşıları, orijinal koronavirüs spike proteinine dayanmakta olup, yeni çarpıcı biçimde farklı spike proteininin aşıları daha az etkili hale getirebileceği endişelerini artırmaktadır.

DSÖ'nün Gelişen Hastalıklar ve Zoonoz başkanı Maria Van Kerkhove Perşembe günü yaptığı açıklamada, "endişe şu ki, çok fazla mutasyona sahip olduğunuzda, virüsün nasıl davrandığını etkileyebilir" dedi.

Van Kerkhove, "Bu varyantın herhangi bir potansiyel aşı üzerinde ne gibi bir etkisi olduğunu anlamamız birkaç hafta alacak" dedi.

Aşılardan kaçabilen veya şu anda baskın olan Delta varyantından daha hızlı yayılabilen herhangi bir yeni varyant, dünya pandemiden çıkarken önemli bir tehdit oluşturabilir.

Ancak DSÖ'nün Afrika Bölgesel Bağışıklama Teknik Danışma Grubu'ndan Profesör Helen Rees, insanları panik yapmamaya çağırdı.

“[Şu anda] bunun ne kadar yaygın olduğunu belirlemeye çalışıyoruz. Bakılacak çok iş olacak: Daha bulaşıcı mı? Daha fazla hastalık şiddeti ile ilişkili mi? Aşıları daha az etkili kılıyor mu?” Rees, El Cezire'ye söyledi.

Bu arada Afrika bölgesini aşılama konusunda dünyaya en büyük talebimiz lütfen aşıları bölgeye çıkartın çünkü bildiğimiz gibi varyantlar tek bir ülkede kalmıyor” dedi.