Güney Afrika Soweto Township Bar'da Onbeş Kişi Vuruldu

Polis ekipleri tarafından öğrenilen bilgilere göre, Güney Afrika'nın Soweto kasabasındaki bir barda en az 15 kişinin vurulduğu bilgisine ulaşıldı.

Polis, silahlı kişilerin Pazar sabahının erken saatlerinde Orlando East tavern'e girdiğini ve bir grup gence rastgele ateş etmeye başladığını söyledi. Daha sonra olay yerinden beyaz bir minibüsle kaçtılar. Saldırı yapması için hiçbir neden kuruldu, polis söyledi. Birkaç kişi daha hastanede kritik bir durumda. Kurbanların yaşları 19 ile 35 arasında olduğuna inanılıyor. "Cesetler üst üste kan içindeydi. Sevdiklerimizi arıyorduk, kardeşlerimizi aramak için cesetlerin üzerinden atlamak zorunda kaldık "dedi.

Gauteng eyaleti polis şefi Teğmen General Elias Mawela, yapılan açıklamada, çekimin "masum taverna patronlarına soğukkanlı bir saldırı" gibi göründüğünü söyledi.

Onun ofisi tarafından yayımlanan bir basın açıklaması adam bara girdikleri zaman tüfek ve 9mm tabanca ile silahlı olduğunu söyledi. Polisin kimlikleri bilinmeyen şüphelileri aradığı belirtildi. Than Soweto'da bir topluluk lideri olan Moloi, polisin olay yerine gelmesi için geçen süreden dolayı öfkelendi. "Bu korkunç, sana söylüyorum. İnsanlar ne yapacaklarını bilmiyorlar. Orada olsaydınız ağlayan kadınları ve çocukları görebiliyordunuz "dedi. Bay Moloi, saldırının Cumartesi günü yerel saatle 23: 00'te (21:00 GMT) gerçekleştiğini, ancak polisin Pazar günü saat 04: 00'e kadar gelmediğini söyledi. "Dürüst olmak gerekirse, gelmeleri beş saat sürdü" dedi.

Dört kişi ayrı bir meyhaneye çekim KwaZulu Güneydoğu ilinde Natal öldürüldü, polis pazar söyledi.

Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, her iki silahlı saldırının kurbanlarının akrabalarına başsağlığı diledi. "Bir ulus olarak, şiddet suçluları bu şekilde bizi korkutmak için böyle olaylar ortaya çıkabilir, ne olursa olsun izin veremeyiz," diye ekledi. Güney Afrika'da çekimler nadir değildir. Genellikle çetelerle veya alkolle bağlantılılardır. Ancak bu son derece yüksek bir ölü sayısıdır ve Doğu Londra'daki başka bir barda gazla zehirlendiği veya zehirlendiği düşünülen 21 gencin ölümünden kısa bir süre sonra gelir.