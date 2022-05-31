Güney Afrika Hükümeti, Yakıt Vergisi Kesintisinin Uzatılmasını Önerdi

Güney Afrika hükümeti, Rusya-Ukrayna çatışmasıyla bağlantılı yüksek iç yakıt fiyatlarından tüketiciler üzerindeki baskıyı hafifletmek için genel yakıt vergisindeki indirimi Ağustos ayının başlarına kadar uzatmayı teklif ediyor.

Salı günü yapılan ortak bir açıklamada, Ulusal Hazine ve Maden Kaynakları ve Enerji Bakanlığı, iki aylık teklifin öngörülen gelirdeki tahmini maliyetinin 4,5 milyar rand (288,3 milyon $) olduğunu söyledi.

Açıklamada, "Maliye Bakanı bugün Ulusal Meclis Başkanı'na, genel yakıt vergisindeki indirimin uzatılması için iki aylık bir teklifin masaya yatırılmasını talep eden bir mektup sundu" denildi.

Mart ayında hükümet, Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgalinin ardından yakıt ve gıda fiyatları artmaya devam ederken, iki ay boyunca litre başına 1,5 rand (0,09 $) yakıt vergisinde geçici bir indirim yapılacağını açıkladı.

İndirimin Mayıs ayı sonunda sona ermesi gerekiyordu.

Yeni teklif, 1,5 rand litre indiriminin 1 Haziran'dan 6 Temmuz'a kadar devam etmesi ve 7 Temmuz'dan 2 Ağustos'a kadar litre başına 75 sentlik (0,05 $) bir azalmaya düşürülmesi yönünde. 3 Ağustos'tan itibaren yardım geri çekilecek.

Açıklamada ayrıca, yetkililerin 2022 bütçesinde belirtilen mali çerçeveye bağlı oldukları belirtildi.