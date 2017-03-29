Zuhal Topal 29 Mart Yeni Bölüm 156.Son Bölüm Star Canlı Ali Naz Arasında Neler Yaşandı

Star Tv'nin hafta içi hergün yayınlanan ve izlenme rekoru kırılan programı Zuhal Topal 29 Mart Yeni Bölümde Güzel gelin adayı Nagihan'dan son bir şans isteyen Kubilay canlı yayına gelerek Nigahanı ikna edebilecekmi?Nagihan Kubilaya son bir şans verecekmi?yakışıklı damat adayı stüdyoya güzel gelin adayı naz için gelecek Naz'ın yeni talibine ne cevap verecek. yakışıklı damat adayı tolga bey yeni talibine ne cevap verecek. yakışıklı damat adayı Ali bey ile güzel gelin adayı Naz aşkı yenidenmi başlıyor. Ali yeni talibini görücekmi

Güzel gelin adayı Zühre hanıma talip var Zühre hanıma talip olarak Enver bey gelecek. Zühre hanımın Enver beye cevabı ne olacak.Güzel gelin adayı Ceren hanıma talip olarak Taamer bey geliyor. Ceren Hanım Tamer beye ne cevap verecek son kararları ne olacak.

Emine ablanında bir talibi var Emine Ablaya talip olarak Ali bey geliyor. Emine Ablanın Ali beye cevabı ne olacak.Güzel gelin adayı Emel hanımında bir talibi var Emel hanıma talip olarak Mustafa bey geliyor. Emel hanım Mustafa beye ne cevap verecek.sonkararları ne olacak.

Yakışıklı damat Adayı Muhammed beyinde bir talibi var Muhammed beye talip olarak Songül hanım geliyor. Muhammed bey Songül hanıma ne cevap verecek. son kararları ne olacak.Güzel gelin adayı Begüm hanımında bir talibi var Begüm hanıma talip olarak Şirin Bedirhan bey gelecek. Begiüm hanımın talibine cevabı ne olacak. son kararı ne olacak.

Yakışıklı damat adayı Tolga bey yeni talibine ne cevap verecek.Yakışıklı damat adayı Ali Bey ile Naz hanım hangi kararla stüdyodalar son kararları ne oldu.yakışıklı damat adayı Barış bey bir kez daha naz hanıma talip oldu. Naz hanım Barış beye bir şans daha verecekmi?Zuhal Topal 29 Mart yeni Bölüm Star Canlı Yayın

ZUHAL TOPAL SON BÖLÜM NELER YAŞANDI:

Yeni Bölümde Yakışıklı damat adayı Tolga Beye kim talip oldu. Tolga bey Yeni talibine ne cevap verecek.Esin Sekan aşkında flaş gelişme Esin Serkan Ayrılıyorlarmı?Son kararları ne oldu. Locadaki Hangi adaya gelen sürprizler herkesi kıskandırdı. Naz ile Ali Aarasındaki yarım kalan aşk yenidenmi alevlendi. Naz ile Ali'nin son kararları ne oldu. Güzel gelin adayı Dilan Hnaımında bir talibi Var Dilan Hanıma Talip olarak Selçuk bey geliyor. Dilan Hanımın Selçuk beye cevabı ne olacak.

Güzel Gelin adayı Nagihan Hnaımında bir atlibi var Nagihan hanıma talip olarak Vedat bey geliyor. Nagihan hanım vedat beye ne cevap verecek.Güzel gelin adayı Emel hanımında bir talibi var Emel hanım'ın talibi Sezai bey oluyor. Emel Hanım Sezai beye ne cevap verecek. yakışıklı damat adayı İbrahim bey ve Özlem hanımın son kararları ne oldu. hangi kararla stüdyodalar.Güzel gelin adayı Begüm Hanımında bir talibi var Begüm Hanıma talip olarak Muhammed bey geliyor.

Begüm Hanım Muhammed beye ne cevap verecek.yakışıklı damat adayı yeni takibi Gowher hanıma ne cevap verecek. Kubilay bey Güzel gelin adayı Nagihan Hanımdan ikinci bir şans istedi Nagihan Kubilay beye ikinci bir şansı verecekmi?Serkan bey ve Esin hanım hangi kararla stüdyodalar son kararları ne oldu. .Naz yeni talibi Hekim beye ne cevap verecek.Ali Yeni talibi Nazlı hanıma ne cevap verecek. Ali ile Naz aşkı başlıyormu?