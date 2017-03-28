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Zuhal Topal 28 Mart Yeni Bölüm 155.Son Bölüm Star Canlı Esin Serkan Evleniyor'mu?

Star Tv'nin hafta içi hergün yayınlanan ve izlenme rekoruı kıran programı Zuhal Topal 28 Mart Yeni Bölüm 155.Son Bölüm Star Canlı Esin Serkan Ayrıldılar'mı?Ali ile Naz aşkı yenidenmi alevlendi.Ali Naz Evleniyorlarmı?Zuhal Topal 28 Mart yeni Bölüm Star Canlı

28 Mart 2017 Salı 14:36
1984 Okunma
Zuhal Topal 28 Mart Yeni Bölüm 155.Son Bölüm Star Canlı Esin Serkan Evleniyor'mu?

Star Tv'nin en çok izlenen programı Zuhal Topal 208 Mart Yeni Bölümde Yakışıklı damat adayı Tolga Beye kim talip oldu. Tolga bey Yeni talibine ne cevap verecek.Esin Sekan aşkında flaş gelişme Esin Serkan Ayrılıyorlarmı?Son kararları ne oldu. Locadaki Hangi adaya gelen sürprizler herkesi kıskandırdı.

Naz ile Ali Aarasındaki yarım kalan aşk yenidenmi alevlendi. Naz ile Ali'nin son kararları ne oldu. Güzel gelin adayı Dilan Hnaımında bir talibi Var Dilan Hanıma Talip olarak Selçuk bey geliyor. Dilan Hanımın Selçuk beye cevabı ne olacak.Güzel Gelin adayı Nagihan Hnaımında bir atlibi var Nagihan hanıma talip olarak Vedat bey geliyor.

Nagihan hanım vedat beye ne cevap verecek.Güzel gelin adayı Emel hanımında bir talibi var Emel hanım'ın talibi Sezai bey oluyor. Emel Hanım Sezai beye ne cevap verecek. yakışıklı damat adayı İbrahim bey ve Özlem hanımın son kararları ne oldu. hangi kararla stüdyodalar.Güzel gelin adayı Begüm Hanımında bir talibi var Begüm Hanıma talip olarak Muhammed bey geliyor.

Begüm Hanım Muhammed beye ne cevap verecek.yakışıklı damat adayı yeni takibi Gowher hanıma ne cevap verecek. Kubilay bey Güzel gelin adayı Nagihan Hanımdan ikinci bir şans istedi Nagihan Kubilay beye ikinci bir şansı verecekmi?Serkan bey ve Esin hanım hangi kararla stüdyodalar son kararları ne oldu.

.Naz yeni talibi Hekim beye ne cevap verecek.Ali Yeni talibi Nazlı hanıma ne cevap verecek. Ali ile Naz aşkı başlıyormu?Zuhal Topal 28 Mart yeni bölüm Star cANLI YAYIN

ZUHAL TOPAL SON BÖLÜM NELER YAŞANDI:

Ali yeni talibine ne cevap verecek. Ali'nin son kararı ne olacak.Yakışıklı damat adayı Tolga bey yeni talibine ne cevap verecek.Ali'den Naza sürpriz doğum günü hediyesi Ali Naz aşkı yenidenmi başlıyor. Ali Naz evleneceklermi? Güzel gelin adayı Diva'nın talibi Mehmet bey oluyor. Diva Hnaımın Mehmet beye cevabı ne olacak.Güzel gelin adayı Begüm hanım ile Burhan bey stüdyodalar son kararları ne oldu.Güzel gelin adayı Melis Hnaımında bir talibi var Melis hanıma talip olarak Emre bey geliyor.

Melisa hanımın Emre beye cevabı ne olacak. Güzel gelin adayı Ceren hanım İle Kaan bey ayrılık kararı aldılar Ceren hanım ile kaan beyin neden kararları olumsuz oldu.Demir abinin talibi Medihja hanım oluyor. demir beyin Mediha hanıma cevabı ne olacak.Tamer bey ile Hilal Hanımın kararları ne oldu. hangi kararla stüdyodalar. Locadan hangi adaya sürpriz çiçekler geldi.Yakışıklı damat adayı İbrahim beyinde talibi var İbrahim beye talip olarak gelen güzel gelin adayı kim olacak. İbrahim beyin cevabı ne olacak

.Begüm hanım kendisine gelen yakışıklı damat adayına ne cevap verecek. Begüm hanımın son kararı ne oldu. yakışıklı damat adayı Tolga Bey Yurt dışından gelen talibi Sabina hanıma ne cevap verecek. Tolga Beyin son kararı ne olacak.yakışıklı damat adayı Serkan bey ile Güzel gelin adayı Esin hanım arasındaki son durum ne hangi kararla stüdyodalar.Güzel gelin adayı Naz yeni talibine ne cevap verecek.yakışıklı damat adayı Ali Bey yeni talibine ne cevap verecek.



Son Güncelleme: 28.03.2017 20:47
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