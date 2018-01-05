Zonguldak'taki korkunç kazada 19 kişi yaralandı !

Zonguldak'ta Soğanlı mevkisinde Vedat Taram'ın kullandığı 67 AU 145 plakalı otomobil, Erdil Şen'in idaresindeki 67 TC 782 otomobille çarpıştı.Son dakika edinilen bilgilere göre Zonguldak'ta meydana gelen zincirleme trafik kazasında 19 kişinin yaralandığı öğrenildi

Daha sonra Yunus A'nın kullandığı 67 LG 217 plakalı işçilerin içinde bulunduğu minibüs, kaza yapan araçlara çarpmamak için yol kenarına çıktı , Ramazan Okumuş'un idaresindeki 67 TR 207 plakalı otomobil de manevraa yaparak su kanalına devrikdi.

Çevredekilerin durumu bildiirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiopleri kazada yaralanan 19 kişiyi çevredeki çeşitli hastanelere kaldırdı.