Zonguldak'ta taciz şoku ! Çiftlik evinde taciz ve şantaj olayı !

Belediyede veterinerlik yaptığı öğrenilen 45 yaşındaki Uğur G.,35 yaşındaki M.K. adlı kadını Zonguldak'ın Çayçuma ilçesinde bulunan bir çiftlik evine götürerek orada kadına cinsel istismarda ve şantaj yaptığu öğrenildi.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, veteriner 45 yaşındaki Uğur G., 35 yaşındaki M.K. adlı kadının çıplak fotoğraflarını çekerek şantaj yaptığı ve fotoğraflarla tehdit ederek cinsel istismarda bulunduğu öğrenildi.Çaycuma ilçesinde oturan evli ve 1 çocuk annesi M.K. adlı kadın, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek 1 önce yaşadığı bu skandal olayı anlattığı ve o adamdan şikayetçi olduğunu anlattı.

Polis ve jandarma ekiplerinin ihbar üzerine gittiği çiftlik evinde 11 adet ruhsatsız av tüfeğide bulundu.Yakalanan Uğur G., işlemleri tamamlanması ardından akşam saatlerinde Çaycuma Adliyesi'ne sevk edildi.

Belediyede veterine olan Uğur G. 'nitelikli cinsel istismar', 'görüntü ve resim ile şantaj' suçlamasıyla tutuklandı.