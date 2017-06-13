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Zonguldak'ta Suç Örgütüne Eş Zamanlı Operasyon!

ZONGULDAK'ta suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 47 kişiden 23'ü serbest bırakıldı, 24'ü adliyeye sevk edildi.

13 Haziran 2017 Salı 10:08
Zonguldak'ta Suç Örgütüne Eş Zamanlı Operasyon!

ZONGULDAK'ta suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 47 kişiden 23'ü serbest bırakıldı, 24'ü adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında 2 hafta önce kentte suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Zonguldak merkez, Kilimli, Kozlu ve Ereğli İlçesi'nde belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan operasyonda 47 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda bazı belge ve doküman ile bilgisayarlara el konuldu. Ayrıca 12 silah ele geçerildi.

Şüphelilerden 23'ü, ifadelerinin alınması ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. 24 şüpheli ise, 'Suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak, yönetmek ve üye olmak', 'kumar oynatmak', 'ihaleye fesat karıştırmak', 'haraç almak', 'tehdit', 'silahla yaralama', 'yağma', 'nitelikli dolandırıcılık', '6136 sayılı kanuna muhalefet' suçlarından adliyeye sevk edildi.

Ele başılığını R.K.'nin yaptığı iddia edilen örgüt üyelerinin internet üzerinden yasa dışı bahis oynattığı, bazı işyeri sahiplerini tehdit ederek haraç aldığı, bazı ihalelere de fesat karıştırdıkları iddia edildi.



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