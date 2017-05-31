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Zonguldak Maden Ocağında Ümitler Tükeniyor

Zonguldak'ta maden ocağında göçül altında kalan işçiler için ümitler tükenmek üzere. Vali Al Akban, "üzücü bir olayla karşı karşıyayız" dedi.

31 Mayıs 2017 Çarşamba 17:10
Zonguldak Maden Ocağında Ümitler Tükeniyor

Vali Ali Kaban, İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Albay Haluk Selvi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Zafer Benli ile birlikte 2 işçinin mahsur kaldığı kömür ocağında incelemelerde bulundu. Kurtarma çalışmaları hakkında bilgi alan Vali Kaban, ocak önünde bekleyen işçilerin yakınlarıyla da görüştü. Vali Kaban, üzücü bir olayla karşı karşıya olduklarını söyleyerek şöyle dedi:

"Gerek TTK ekiplerimiz, gerek AFAD ekiplerimiz ve jandarmamız 1 saat içerisinde göçüğün ardından ocakta ilk müdahaleyi yaptılar. 2 işçimiz şu an içeride ulaşılmaya çalışılıyor. Dünden beri arkadaşlarımız buradalar. Yer altında çalışmak hakikatten çok zor bir olay. Bazen böyle şansızlıklar da olabiliyor. İnşallah ilk fırsatta işçilerimize ulaşmak hususunda arkadaşlarımız elinden gelen gayreti gösteriyorlar."

TTK Genel Müdürvekili Kazım Eroğlu da ocakta yürütülen kurtarma çalışmaları hakkında bilgi vererek, "Bu tür olaylarda farklı hamle seçenekleri oluyor. Arkadaşlarımız ilk göçükle muhatap olduğu andan itibaren  kendilerine bir seçenek belirlediler. O seçeneğin sonuna gelmek üzereyiz. 8 sarmalık 32 metrelik bir hat var. Eğer orada şu andaki mevcut seçenekten umulan bulunulamazsa başka bir seçenekleri var. Bizim ekiplerimiz, diğer ekipler, madenci arkadaşlarımız senkronize şekilde çalışıyorlar" dedi.

Öte yandan mahsur kalan iki işçinin yakınlarından bazıları ocak önünde fenalık geçirdi. Bu kişilere sağlık görevlileri müdahale etti. AFAD ve Kızılay, çalışmaların uzama ihtimaline karşı ocak önünde bekleyen aileler için çadır kuracak.



Son Güncelleme: 31.05.2017 17:21
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