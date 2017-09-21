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Zonguldak Ereğli'de 'şap hastalığı' paniği yaşanıyor !

Genellikle besi hayvanlarında görülen şap hastalığı Zonguldak Ereğli'de 29 Mahalle, 57 Köy ve 2 Belde'nin karantina altına aldırdı.

21 Eylül 2017 Perşembe 09:19
Zonguldak Ereğli'de 'şap hastalığı' paniği yaşanıyor !

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Tarım, Gıda ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, ilçeye bağlı Kırmacı Mahallesi ile Hasankahyalar Köyü'nde 2 ayrı noktada şap hastalığı tespit etti.
 

29 MAHALLE, 57 KÖY VE 2 BELDE KARANTİNAYA ALINDI

Hastalık nedeniyle ilçe merkezinde Kırmacı Mahallesi ile birlikte toplam 29, Hasankahyalar Köyü ile birlikte toplam 57 köy ve Ormanlı ile Kandilli beldeleri koruma bölgesi ilan edilerek karantina uygulaması başlatıldı.

KARANTİNA BÖLGELERİNDE SÜTLERİN TOPLANMASI YASAKLANDI

Karantinaya alınan bölgelerde hayvan giriş ve çıkışları, alım, satımı, süt ürünlerinin karantina alanı dışına çıkışı, sığır, manda, keçi ve koyunların mera ve otlaklara salınması, ot, saman, tırnak, boynuz, hayvan gübresi, deri ve benzeri ürünlerin çıkarılması, antibiyotik uygulaması yapılan hayvanlar ile hasta hayvanların sütlerinin insan gıdası olarak tüketilmesi ve söz konusu belde, köy ve mahallelerde her türlü hayvansal ürünlerin toplanması yasaklandı.

Öte yandan hastalığın bertaraf edilmesiyle ilgili ilaçlama ve diğer çalışmalarının da sürdürüldüğü belirtildi.

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