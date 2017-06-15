Ziya Sözen'den Adalet yürüyüşü başlatan Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki!

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Ziya Sözen şu açıklamayı yaptı.



Sürekli Adalet istiyoruz diye bas bas bağıran Kemal Kılıçdaroğlu mahkemenin verdiği kararı beğenmeyerek yargıya kendisi müdahale etmek istiyor.Kılıçdaroğlu'nun bu tutumu yargıya müdahaledir,yargıya saygısızlıktır.Kılıçdaroğlu bu tutumu ile yargıya baş kaldırmıştır.



Halkı sokaklara çağırarak kendince bir felaket senaryosu hazırlamaya çalışmaktadır.Kılıçdaroğlu ve saz ekibi sokaklara çıkarak ikinci gezi kalkışmasının startını vermişlerdir. Kılıçdaroğlu halkı sokaklara dökerek kendi siyasi başarIsızlığını unutturmaya çalışıyor. Kılıçdaroğlunun bu tutumu sözde kendi milletvekilini savunmak gibi görünse de, özde FETÖ'yü savunduğunu hepimiz biliyoruz.Sürekli 15 Temmuz darbesi için kontröllü darbe diyen Kılıçdaroğlu bu çıkışı ile birileri tarafından kontrol edildiğini, uzakta Kumanda edildiğini bir kez daha göstermiştir.

Kılıçdaroğlu ve saz ekibinin sokaklara dökülmesinin amacı aslında yıl dönümü yaklaşan 15 Temmuz darbe girişimini gölgede bırakmak, 15 Temmuz'u dünyaya anlatmamıza engel olmak, 15 Temmuz'u gerçekleştiren FETÖ'ye açıktan destek vermektir. Kılıçdaroğlu ve saz ekibi bu tutumları ile Türkiye'yi uluslar arası arenada zorda bırakarak Türkiye'de hukuk çiğneniyor, Türkiye'de adalet Yok algısı yaratmaya çalışıyorlar.Her ortamda Türkiye'yi dış ülkelere şikayet eden Kılıçdaroğlu bu tutumu ile FETÖ masumlaştırmaya çalışıyor. Kılıçdaroğlu bu tutumu ile sağduyulu halkımızın öfkesini kazanmıştır. KILIÇDAROĞLU'nun FETÖ'yü masum göstermeye çalışması Şehit Ailelerimize, Gazilerimize yapacağı en büyük saygısızlıktır.